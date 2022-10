Un gioco da tavolo di strategia militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco da tavolo di strategia militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RISIKO

Significato/Curiosita : Un gioco da tavolo di strategia militare

(cna) è un gioco da tavolo di strategia militare, pubblicato dalla simulations publications, inc. nel 1978. viene ritenuto uno dei giochi da tavolo più dettagliati...

Dizionario «risiko» wikimedia commons contiene immagini o altri file su risiko sito ufficiale di risiko!, su risiko.it. regolamento risiko! (pdf), su risiko.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con gioco; tavolo; strategia; militare; Un gioco come la pétanque provenzale; Quello in fiera è un gioco con le carte; Regione cinese famosissima per il gioco d azzardo; Videogioco di realtà aumentata della Niantic; Il tavolo dell ufficio; Il colore del tavolo da biliardo; Gestisce il tavolo da gioco al casinò fra; tavolo da ufficio; Una strategia di marketing molto in voga sul Web; Una strategia ... dell allenatore; La strategia adottata per lanciare i divi; La strategia per lanciare i divi dello spettacolo; Un agile vedetta della Marina militare ; militare aeronautico; Distintivo militare ; La carta d identità del militare ; Cerca nelle Definizioni