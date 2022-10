Un gioco come la pétanque provenzale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco come la pétanque provenzale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOCCE

Significato/Curiosita : Un gioco come la petanque provenzale

Sports de boules come possibili nuove discipline per le olimpiadi del 2024. la federazione francese di pétanque e "gioco provenzale" ha circa 380 000...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bocce (disambigua). le bocce (o anche gioco delle bocce) sono un insieme di sport nel quale si lanciano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

