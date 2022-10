Furgone per trasporti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furgone per trasporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PICK UP

Il furgone o veicolo commerciale leggero viene classificato tra gli autocarri con cabina incorporata nella carrozzeria, cioè i mezzi di trasporto specifici...

Il pick-up (trasduttore) è un dispositivo elettrico, utilizzato principalmente in ambito musicale, in grado di trasformare le vibrazioni delle corde di...

Altre definizioni con furgone; trasporti; furgone per cavalli; furgone Fiat area governata da parenti del re; Il furgone per trasportare i cavalli; Il furgone fatto apposta per il trasporto dei cavalli; Un tipo di azienda di trasporti ; La società dei trasporti privati via app; Consente pesanti trasporti su strada; Istituto Nazionale trasporti ; Cerca nelle Definizioni