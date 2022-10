Il foro all estremità dell ago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foro all estremità dell ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRUNA

Significato/Curiosita : Il foro all estremita dell ago

Sua punta. ad una estremità dell'ago c'è la punta e all'altra estremità un foro chiamato cruna, in cui si fa passare il filo. nell'ago che si usa per cucire...

La cruna dell'ago (eye of the needle) è un film di richard marquand tratto dall'omonimo romanzo di ken follett e uscito nelle sale cinematografiche nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Città turca affacciata sul Bosforo ; Composti inorganici come calcio, fosforo e magnesio; Il Cristoforo celeberrimo esploratore; Si inserisce in un foro prima della vite; estremità di yankees; Unti alle estremità ; Le estremità del jet; L estremità della colonna; Una classe dell aereo; La città dell a Sicilia ricca di costruzioni barocche; I percorsi dell e ferrovie; Quello dell aquila è inaccessibile;