È formata da minuscoli granelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da minuscoli granelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RENA

Significato/Curiosita : E formata da minuscoli granelli

Meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma di acqua ghiacciata cristallina, formata da una moltitudine di minuscoli cristalli di...

Altri significati, vedi rena (disambigua). disambiguazione – se stai cercando la comune roccia clastica sciolta, vedi sabbia. rena è un comune spagnolo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con formata; minuscoli; granelli; È formata da un insieme di iniziali; Roccia formata da granuli di sabbia; La Repubblica... trasformata da Napoleone in Regno d Olanda; formata da elementi diversi tra loro; Usa minuscoli chiodi; minuscoli soprammobili; E fatta di minuscoli granelli; I minuscoli parassiti presenti nei materassi; Separare i granelli dei cereali dalla spiga; Roccia sedimentaria composta da piccoli granelli ; Minestra in granelli ; granelli di cereali usati per minestre in brodo; Cerca nelle Definizioni