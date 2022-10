Firenze... per Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firenze... per Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FIORENZA

Significato/Curiosita : Firenze... per dante

Alighiero degli alighieri e anche noto con il solo nome dante, della famiglia alighieri (firenze, tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265 – ravenna, notte...

13638 fiorenza – asteroide della fascia principale lago fiorenza – lago alpino nel comune di crissolo fiorenza – nome proprio di persona italiano femminile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con firenze; dante; Due di firenze ; Il giardino di Palazzo Pitti, a firenze ; La calamità che colpì firenze nel 1966; Costruì la celebre cupola del Duomo di firenze ; Lo subì anche dante ; Quello da Pistoia era amico di dante ; Comandante ; Andati... per dante ; Cerca nelle Definizioni