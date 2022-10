Figura retorica che attenua la crudezza di certi giudizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica che attenua la crudezza di certi giudizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Figura retorica che attenua la crudezza di certi giudizi

Esempio di litote è dire "non mi sento troppo bene", per dire "mi sento male", in questo caso con valore intensivo. un esempio di litote è la definizione...