Far entrare nell esercito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far entrare nell esercito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARRUOLARE

Significato/Curiosita : Far entrare nell esercito

Fingendosi un agente di polizia, mostrando un distintivo falso, facendo entrare il giovane nella sua automobile e costringendolo a praticargli una fellatio...

dove raccolse materiale e documenti del programma tedesco oltre che arruolare scienziati tedeschi. malgrado le precauzioni prese per tenere segreto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con entrare; nell; esercito; entrare attraverso qualcosa; Vi deve entrare la palla da basket; Fare ingresso, entrare ; Introdotto, fatto entrare ; Precede stop... nell e gare automobilistiche; Antonell a dello spettacolo; È indispensabile per guidare l aereo nell a nebbia; Iscrizione funebre nell antica Roma; La difende l esercito ; Un ufficiale dell esercito ; I singoli componenti dell esercito ; Le sezioni dell esercito ; Cerca nelle Definizioni