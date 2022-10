Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTADINO

Significato/Curiosita : Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino

(scruple, letteralmente "scrupolo") è un ragazzino con i capelli rossi, cappello blu, veste grigia, mantello e scarpe blu, e diventa l'apprendista stregone...

Degli umani dalla rivoluzione del neolitico fino al xx secolo. il termine contadino si applica usualmente ad una persona che fa crescere i raccolti nei campi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

