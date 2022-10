Un essere che si allunga e si accorcia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un essere che si allunga e si accorcia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERME

Significato/Curiosita : Un essere che si allunga e si accorcia

Con il termine verme si indicano comunemente animali appartenenti a diversi phyla, invertebrati, generalmente di piccole dimensioni e dal corpo allungato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con essere; allunga; accorcia; Può essere paglierino; Può essere quadrata anche se è tonda; essere di diverso parere; Pronti per essere mangiati; Non ha bisogno di allunga re il collo; Chi la fa... la allunga ; Si allunga no sulle guance a chi non si rade; Le... protesi che allunga no le unghie; accorcia to dal giardiniere; accorcia ti dall apostrofo; Agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie; Si accorcia usandola; Cerca nelle Definizioni