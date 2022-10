Essere a capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere a capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRESIEDERE

Significato/Curiosita : Essere a capo

Conosciuto principalmente per essere stato team manager in formula 1, con la scuderia benetton poi divenuta renault, e per essere a capo del gruppo internazionale...

Affidata ancora ad un esponente comunista, nilde iotti, prima donna a presiedere l'aula di montecitorio nonché più longeva detentrice della carica (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con essere; capo; Possono essere sperticate; Può essere di anzianità o anticipata; Sport che può essere a 5; Non riescono mai a essere seri; Quello à porter è un capo confezionato in serie; Provincia del Canada con Winnipeg capo luogo; La capo tondi attrice di cinema e tv; Ha un guscio rotto per copricapo ;