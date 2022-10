Erti, ripidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erti, ripidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCOSCESI

Significato/Curiosita : Erti, ripidi

(3057 m) e al colle dei gemelli (3106 m), dai quali precipitano verso nord erti canaloni ghiacciati. le creste delimitano i tre versanti: sud-ovest, visibile...

Scogliere e ovviamente non ha confini di terra con alcun paese. le isole sono scoscese e rocciose, con pochi picchi. il punto più alto è il slættaratindur, 882... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con erti; ripidi; Possono essere sperti cate; Offre diverti menti come giostre e tiri a segno; Il fermaglio di certi orecchini; I rilievi di certi velluti; Molto ripidi ; ripidi ; ripidi , scoscesi; ripidi canaloni montani; Cerca nelle Definizioni