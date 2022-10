C era quella della gleba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era quella della gleba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SERVITÙ

Significato/Curiosita : C era quella della gleba

"servi della gleba" rimanda qui. se stai cercando la canzone di elio e le storie tese, vedi servi della gleba (singolo). la servitù della gleba (già colonato...

Canzone di elio e le storie tese, vedi servi della gleba (singolo). la servitù della gleba (già colonato in epoca romana) era una figura giuridica molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

