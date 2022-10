Edificio già pronto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio già pronto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PREFABBRICATO

Significato/Curiosita : Edificio gia pronto

Tecnologia dell'architettura associazione lignius altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su prefabbricato

Altre definizioni con edificio; pronto; L edificio in cui furono tenuti prigionieri il conte Ugolino e i suoi figli, a Pisa; Vasto edificio espositivo di Parigi; Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo; edificio per detenuti; Ambulatorio di pronto soccorso; Scrisse il famoso verso «l animo è pronto , ma il potere è zoppo»; Non pronto per sostenere l esame; Non pronto per sostenere l esame; Cerca nelle Definizioni