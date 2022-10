L edificio in cui furono tenuti prigionieri il conte Ugolino e i suoi figli, a Pisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L edificio in cui furono tenuti prigionieri il conte Ugolino e i suoi figli, a Pisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TORRE DELLA MUDA

Significato/Curiosita : L edificio in cui furono tenuti prigionieri il conte ugolino e i suoi figli, a pisa

Ma fu sconfitto il 25 del mese a montichiari dal conte lando e da ugolino gonzaga, fatto prigioniero e impiccato. il 6 aprile si aprì a milano una conferenza...

La torre dei gualandi, chiamata anche come torre della muda, era un'antica torre medievale di pisa. è nota poiché è stata il luogo in cui furono imprigionati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con edificio; furono; tenuti; prigionieri; conte; ugolino; suoi; figli; pisa; Vasto edificio espositivo di Parigi; Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo; edificio per detenuti; Uno spazio nell ultimo piano di un edificio ; Per circa 500 anni furono le monete del Portogallo; furono storici ad Anzio e in Normandia; Tra essi ci furono Serapione e l Africano; Le Rosse che furono un organizzazione terroristica; Ospitano detenuti ; Edificio per detenuti ; Furgoni che trasportano detenuti ; Un provvedimento di clemenza per i detenuti ; Le tentano i prigionieri ; È duro per i prigionieri ; Tutela i prigionieri di guerra: Convenzione di __; Era un campo per prigionieri dei tedeschi; Una storica conte ssa del Risorgimento; Un conte nitore con piante ornamentali; È conte nuto nel DNA; Eremiti in preghiera dediti alla conte mplazione; Immortalò ugolino ; I concittadini del conte ugolino ; Allenatore - ugolino ; Uno studioso del cantore di Farinata e ugolino ; Sobborgo di Londra noto per i suoi mercatini; Forma delle parole con le iniziali dei suoi versi; Uno dei suoi piatti tipici è la bagna cauda; Vi si sedevano re Artù e i suoi cavalieri; La cattiva figli a di Eris; Ha nipoti anche se non ha figli ; I preziosi figli di Cornelia; Un figli o di Isacco; Località termale in provincia di pisa ; Alpi di cui il Monte pisa nino è la maggiore vetta; Località che ci ricorda pisa cane e una spigolatrice; Pendente a pisa ; Cerca nelle Definizioni