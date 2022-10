Dove rodono lasciano polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dove rodono lasciano polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TARLI

Significato/Curiosita : Dove rodono lasciano polvere

Forma adulta, sia sotto nella forma di larva, attacca le foglie. le larve rodono tipicamente le foglie lasciando, in genere, intatta la pagina inferiore...

Episodi di sfarfallamento anticipati o ritardati rispetto alla norma. i tarli anobidi possono essere parassitati da acari come pyemotes ventricosus o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

