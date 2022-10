Dolce di chiara d uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce di chiara d uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERINGA

Significato/Curiosita : Dolce di chiara d uovo

Con il dolce torino, composto da savoiardi bagnati nell'alchermes e nel rosolio inframmezzati da un composto a base di burro, tuorli di uovo, zucchero...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi meringa (disambigua). la meringa è una preparazione dolce a base di albume di uova e zucchero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con dolce; chiara; uovo; La sardina d acqua dolce ; Di dolce zza affettata e non sincera; Pesci di acqua dolce ; Sostanza dolce prodotta dalle api; Una risposta chiara ; Si dichiara no dando le generalità; Dichiara to idoneo; Rischiara la notte; Il pedante lo cerca nell uovo ; Una pianta di buon augurio per l anno nuovo ; La città con la basilica di Sant Apollinare Nuovo ; Prezzo di promozione di un prodotto nuovo ; Cerca nelle Definizioni