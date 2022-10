Il no del cosacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il no del cosacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NIET

Significato/Curiosita : Il no del cosacco

Fuoco). i gradi cosacchi più alti, a partire da esaul vengono assegnati da un alto rappresentante del presidente, il grado di ''generale cosacco'' viene assegnato...

Coreano: , , yeolbanlr, yolbanmr, giapponese: nehan, vietnamita: nit-bàn) esprime un concetto proprio delle religioni buddhista e giainista, successivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cosacco; Il noto cosacco ... dello Zecchino d Oro; cosacco protagonista di canzone per bambini; Antico capo militare e civile cosacco ; Soffocò la rivolta contadina del cosacco Pugacev; Cerca nelle Definizioni