Curva in forte pendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curva in forte pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORNANTE

Significato/Curiosita : Curva in forte pendenza

Normali veicoli, anche al di fuori di esse, su fondi accidentati, a forte pendenza e a scarsa aderenza. le possibili tipologie di fondo presenti lungo...

Immagini o altri file su tornante tornante, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. tornante, su sapere.it, de agostini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con curva; forte; pendenza; Tegola curva ; curva che si avvolge su se stessa allargandosi; Retta tangente ad una curva all infinito; Più si tira, più s incurva ; Era legato a Oreste da una forte amicizia; Capolavoro per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel; forte zza moresca; Bianchi e neri nel pianoforte ; Tratti di fiume in forte pendenza ; Crea dipendenza dal tabacco; Si prescrive per trattare la dipendenza da eroina; Strumento per misurare la pendenza topografica; Cerca nelle Definizioni