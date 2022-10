Cristiana di rito romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cristiana di rito romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATTOLICA

Significato/Curiosita : Cristiana di rito romano

Non cristiana ricostruita in base alle fonti latine che prevede il susseguirsi di formule ed offerte alle divinità, vedi via romana agli dei. il rito romano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cattolica (disambigua). cattolica (afi: [kat'tlika]; catòlga in romagnolo) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

