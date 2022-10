Così un vestito... dopo che passa il ferro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così un vestito... dopo che passa il ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIRATO

Significato/Curiosita : Cosi un vestito... dopo che passa il ferro

il suo entusiasmo in merito era così straripante che riuscì persino a convincere manet ad assistere alle gare che vi si disputavano. sia manet che degas...

Normalmente nel titolo italiano. dal 1997 viene distribuito col titolo lavato e stirato. l'affamato willy vede da una collina beep beep che corre sulla strada... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

