Così sono le facce di bronzo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TOSTE

Significato/Curiosita : Cosi sono le facce di bronzo

I bronzi di riace sono due statue di bronzo di provenienza greca databili al v secolo a.c. pervenute in eccezionale stato di conservazione. le due statue...

Skoglar toste, o skoglar tosti (909 – 975), è stato un signore della guerra della provincia svedese del götaland occidentale. secondo snorri sturluson...

