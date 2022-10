Così si definisce un vino che... si mastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si definisce un vino che... si mastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORPOSO

Significato/Curiosita : Cosi si definisce un vino che... si mastica

Con mastice. volta costruì anche un apparato sperimentale per misurare in che modo cambia il volume di un gas all'aumentare della temperatura. un bulbo...

Alcune varianti si usa la panna, la quale rende il composto più denso e corposo (ma di conseguenza anche più pesante). frequente anche l'aggiunta di cipolla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con così; definisce; vino; mastica; così il lupo americano a Londra di John Landis; così un vestito... dopo che passa il ferro; così è un pane tradizionale della Pasqua ebraica; così si definisce un estrazione casuale; Così si definisce un estrazione casuale; L appellativo con cui si definisce l allenatore di calcio; Così si definisce uno strafalcione televisivo; Cosi è un libro che si definisce un mattone; Scrisse vino e pane; La tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; Un tipico vino rosso delle Marche; Isola portoghese rinomata per un vino ; Si mastica e si inghiotte; La lettera che si mastica ; Non possono mastica re; La mastica no e rimastica no tutti i ruminanti; Cerca nelle Definizioni