Convocare, come per un assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Convocare, come per un assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INDIRE

Significato/Curiosita : Convocare, come per un assemblea

Participio presente femminile del verbo qahal, che significa convocare, adunare, "radunare in assemblea". letteralmente dovremmo tradurre qohèlet, participio...

Documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (indire). nel 2007, con la legge 296/2006, l'indire diviene ansas, agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

convocare a una festa; Riunire, convocare ; convocare , mobilitare chiamare a __; Pianta usata come dolcificante ipocalorico; Corazzati... come i coccodrilli; Un regista come Rossellini; come una voce potente; Così è l assemblea alla quale non manca nessuno; Adunati in assemblea ; Inizio d assemblea ; Di norma è l assemblea più anziana;