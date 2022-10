È contrario in una locuzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È contrario in una locuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOLENTE

Significato/Curiosita : E contrario in una locuzione

Elenco delle locuzioni latine, molte delle quali in uso presso gli antichi romani. a bene placito a caelo usque ad centrum a capite ad calcem a communi...

nolente-nuovo-disco-777 titolo mancante per url url (aiuto). url consultato il 19 novembre 2020. ^ ligabue ed elisa, volente o nolente: il testo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con contrario; locuzione; Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura; Buone al contrario ; contrario di glabro; Un contrario di libero; Tra me e te con una locuzione in latino; Una capatina veloce con una diffusa locuzione ; locuzione latina per lapidi; Segue statu in una locuzione latina; Cerca nelle Definizioni