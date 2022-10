Condotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORTATE

Significato/Curiosita : Condotte

Pertanto il piano di posa della tubazione è il fondo marino. l'impiego di condotte sottomarine interessa oramai le più svariate applicazioni ingegneristiche...

L'intensità di corrente elettrica e il flusso magnetico sono assimilati a portate, e nel caso del teorema di liouville. divenne molto importante nella storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con condotte; Ricerche condotte per stabilire la possibile commercializzazione dei prodotti; Sistema di condotte dell'acqua di un impianto; In psicologia, stimolare determinate condotte ; Impianto di condotte in cui scorre petrolio; Cerca nelle Definizioni