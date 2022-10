Con una X se ne indica la parità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con una X se ne indica la parità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosita : Con una x se ne indica la parita

la parità dello zero è una nozione matematica caratterizzata, nonostante la sua semplicità, da limitata consapevolezza nella popolazione delle società...

Altri significati, vedi gol. disambiguazione – "goal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi goal (disambigua). il gol (italianizzazione linguistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con indica; parità; Si indica alzando un dito; indica no punti fermi; Lo indica la bilancia; Prima di homo indica l immagine di Cristo coronata di spine; parità per ricette mediche; Si calciano se i supplementari finiscono in parità ; Indica parità nelle dosi; Indicava parità di dosi; Cerca nelle Definizioni