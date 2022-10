Comprendeva anche il comune di Tenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprendeva anche il comune di Tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CUNEESE

Significato/Curiosita : Comprendeva anche il comune di tenda

Piemontese [ty'ri], ascolta[·info]) è un comune italiano di 844 581 abitanti (al 30 luglio 2022), quarto comune italiano per popolazione e capoluogo della...

(santa vittoria d'alba). i comparti in cui eccelle il sistema industriale cuneese sono quello alimentare: lattiero-caseario (biraghi, osella, valgrana, inalpi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

