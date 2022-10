Come una voce potente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una voce potente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STENTOREA

Significato/Curiosita : Come una voce potente

Manfredi potenti (cecina, 21 luglio 1976) è un politico italiano, dapprima deputato e in seguito senatore per la lega. è iscritto alla lega nord dal 1992...

Muezzin della storia islamica fu bilal, un liberto abissino dalla voce stentorea, affrancato da abu bakr che lo strappò alle torture del suo padrone indispettito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

