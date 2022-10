Il codice che descrive i reati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il codice che descrive i reati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PENALE

Significato/Curiosita : Il codice che descrive i reati

i reati vengono classificati, generalmente in due o tre categorie, a seconda della gravità. il codice penale italiano attualmente in vigore (codice rocco)...

La penale è un mezzo di autotutela tra due parti contraenti che costituisce una forma di coercizione indiretta. disciplinata dall'art.1382 c.c., la penale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

