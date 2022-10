La città santa degli Indù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città santa degli Indù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La citta santa degli indu

Detenere l'acqua della santa ganga in casa, e in tal modo, se qualcuno sta morendo, sarà sempre in grado di bere la sua acqua. molti indù credono che l'acqua...

"benares" rimanda qui. se stai cercando lo stato principesco indiano, vedi benares (stato). varanasi (hindi , varaasi, nota anche come benares...