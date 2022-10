La città dove è nata la SacherTorte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dove è nata la SacherTorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIENNA

Significato/Curiosita : La citta dove e nata la sachertorte

Premio d'austria. tra le specialità dolciarie austriache ricordiamo la sachertorte o torta sacher, inventata a vienna nel 1832, dal pasticciere austriaco...

Significati, vedi vienna (disambigua). disambiguazione – "viennese" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi viennese (disambigua). vienna (afi: /'vjnna/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con città; dove; nata; sachertorte; La città veneta con il Caffè Pedrocchi; La morsa che stringeva le città ; La città con il rione Prati; La città sede del governo del Sudafrica; dove in latino; In senso figurato, luogo dove nascono idee; Uno che sta dove non deve stare; Il luogo dove si svolge Il signore degli anelli; Reggono la staccionata ; Lo sono le viti con la filettatura rovinata ; Appassionata disputa; Destinata a lui o a lei; La città della sachertorte ; Cerca nelle Definizioni