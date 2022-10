Città da cui vengono le note olive greche scure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città da cui vengono le note olive greche scure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : KALAMATA

Significato/Curiosita : Citta da cui vengono le note olive greche scure

Della città metropolitana di bari e della provincia di foggia e da tre linee urbane. le autolinee extraurbane che servono il traffico locale vengono operate...

Calamata (in greco: aaµta, kalamáta) è un comune della grecia situato nella periferia del peloponneso (unità periferica della messenia) con 70.006 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con città; vengono; note; olive; greche; scure; città all imbocco del Canale di Suez, sul Mediterraneo; La città della Sicilia ricca di costruzioni barocche; città nota per le sue Bocche; La città dove è nata la SacherTorte; vengono dopo le une..; Per ascoltarli vengono letti; vengono tutti al pettine, secondo un popolare proverbio; vengono allegati agli atti del processo; Una collana di note ; Stanno tra le note ; Lo è una ricchezza di note vole entità; Particolari accordi di note musicali; Gustose olive ripiene; Scrisse olive r Twist; Le olive come le Kalamata; Così le olive ripiene di carne e fritte; Belle isole greche ; Ex-monete greche ; Monete greche prima dell euro; Cognome della Divina, soprano di origini greche ; scure come la pece; Le grotte più oscure ; Rende le ciglia più scure , folte e allungate; Arma simile alla scure ; Cerca nelle Definizioni