Città all imbocco del Canale di Suez, sul Mediterraneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città all imbocco del Canale di Suez, sul Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PORT SAID

Significato/Curiosita : Citta all imbocco del canale di suez, sul mediterraneo

città d'egitto, con una popolazione di 5,2 milioni di abitanti, si estende per 32 km lungo la costa del mediterraneo nella parte settentrionale del paese...

Contiene immagini o altri file su porto said immagine via satellite da google maps, su maps.google.com. (ar) port said online, su portsaid-online.com.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

