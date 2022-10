Città all imbocco del Canale di Suez - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città all imbocco del Canale di Suez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORT SAID

Significato/Curiosita : Citta all imbocco del canale di suez

Trova la città egiziana di suez all'imboccatura meridionale del canale di suez. il golfo di suez è lungo 316 km, da suez all'estremo punto sud di ras mohammed...

