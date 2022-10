Chiusura di una ferita con ago e filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiusura di una ferita con ago e filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Chiusura di una ferita con ago e filo

Sono cerotti di polipropilene o poliestere, atossici e anallergici, utilizzati in alcune situazioni al posto del filo di sutura per ferite di media profondità...

Per sutura (dal latino sutura, "cucitura") si intende la procedura chirurgica che permette di avvicinare stabilmente i lembi di una ferita favorendone...