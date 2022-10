Che ricorre circa ogni 12 mesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ricorre circa ogni 12 mesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANNUALE

Significato/Curiosita : Che ricorre circa ogni 12 mesi

Stato di adulto, si praticano nel dodicesimo anno di età.» è il numero che ricorre per eccellenza a indicare la gestione e il governo d'una variante delle...

Pubblicazione annuale, vedi annuario annuario pontificio annual register annual review of astronomy and astrophysics annualità pianta annuale, una pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

