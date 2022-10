Cesta che si cala in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesta che si cala in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NASSA

Significato/Curiosita : Cesta che si cala in mare

Provincia di nuoro, in sardegna. è localizzata immediatamente a nord di punta ispùligi che la separa dalla vicina spiaggia dei gabbiani. la cala prende il suo...

Con nassa si intende un antico attrezzo da pesca. tuttora impiegato nella pesca tradizionale, ve ne sono diversi tipi, a seconda delle zone e del tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

