Il cerchio che circonda la pupilla - Cruciverba

Il cerchio che circonda la pupilla.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Significato/Curiosita : Il cerchio che circonda la pupilla

Attraverso il muscolo sfintere della pupilla, che circonda il margine della pupilla, avviene il restringimento di quest'ultima (miosi); mentre con il muscolo...

L'iride è una membrana del bulbo oculare di colore variabile, con forma e funzione di diaframma, pigmentata, situata posteriormente alla cornea e davanti...

