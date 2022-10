Casetta agricola russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casetta agricola russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

(in russo: , traslitterato: daca; ascolta[·info]) è un'abitazione russa situata in campagna e di solito posseduta dagli abitanti delle grandi città...

L'isba (in russo: ´ izba) è una tipica abitazione rurale russa, a uno o due piani, interamente costruita di tavole di legno e di tronchi d'albero...