Carlo, naturalista svedese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carlo, naturalista svedese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LINNEO

Significato/Curiosita : Carlo, naturalista svedese

– uppsala, 10 gennaio 1778), è stato un medico, botanico, naturalista e accademico svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica...

Nilsson linnaeus, divenuto carl von linné in seguito all'acquisizione di un titolo nobiliare e chiamato carlo linneo in italiano, dalla forma latinizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con carlo; naturalista; svedese; Il carlo fondatore di Slow Food; Un cavaliere come rodando di carlo Magno; Lo è carlo II; carlo , patriota socialista; Illustre naturalista svedese; naturalista svedese padre dell'omonima tassonomia; Il naturalista inglese de L'origine delle specie; Charles, naturalista ; Premio parodia dell analogo illustre svedese ; Olof von poeta e storico illuminista svedese ; L esploratore svedese che per primo scoprì il passaggio di Nord Est; __ Lindgren, autrice svedese di libri per bambini; Cerca nelle Definizioni