Il Carl che scrisse Il generale del diavolo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ZUCKMAYER

Significato/Curiosita : Il carl che scrisse il generale del diavolo

Fondazione. carl barks nacque il 27 marzo del 1901 da william barks e arminta johnson. dopo aver cambiato molti lavori, tra il 1928 e il 1929 realizzò...

Carl zuckmayer (nackenheim, 27 dicembre 1896 – visp, 18 gennaio 1977) è stato uno scrittore, drammaturgo e sceneggiatore tedesco. nato a nackenheim nell'assia-renana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

