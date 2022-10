Il cardinale che attira L ago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cardinale che attira L ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NORD

Significato/Curiosita : Il cardinale che attira l ago

Almeno un cardinale per generazione, essendo generalmente destinati alla carriera religiosa i maschi secondogeniti. leone x poi nominò cardinale almeno un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nord (disambigua). disambiguazione – "settentrione" rimanda qui. se stai cercando la rivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cardinale; attira; Ravasi. cardinale ; Un cardinale all orizzonte; Punto cardinale ; Il punto cardinale indicato dalla W; attira i topolini; Personaggio di Wagner, attira i cavalieri del Graal in un castello dal giardino incantato per poter annientarli; attira rsi l ostilità altrui; Così è qualcosa che affascina e attira ; Cerca nelle Definizioni