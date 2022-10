Cantare in modo straziante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantare in modo straziante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STONARE

Significato/Curiosita : Cantare in modo straziante

Governo, lo chiude in una stanza e gli fa ascoltare ad alto volume la nona sinfonia di beethoven, provocandogli un dolore straziante. alex si convince...

Sarte, sorte, tersa, strane, strano, serate, esterna, restano, sentore, stonare. per facilitare il compito al solutore, nel logogrifo, come in altri giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Sarte, sorte, tersa, strane, strano, serate, esterna, restano, sentore, stonare. per facilitare il compito al solutore, nel logogrifo, come in altri giochi...