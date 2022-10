Un cane tedesco dal pelo corto nero focato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane tedesco dal pelo corto nero focato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOBERMANN

Significato/Curiosita : Un cane tedesco dal pelo corto nero focato

Colori riconosciuti: pelo corto nero focato, fulvo e tipi di arlecchino pelo lungo nero focato, mogano e tipi di arlecchino pelo duro cinghiale, biondo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dobermann (disambigua). il dobermann, è una razza derivata dall'uomo di origine tedesca riconosciuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cane; tedesco; pelo; corto; nero; focato; Un movimento del cane festoso; Il tipico cane dell Etna; Un peloso cane da caccia inglese; Lo è il gatto ma non il cane ; Sito tedesco per acquisto di abbigliamento Online; Il nome del Kohl storico politico tedesco ; La serie Tv poliziesca che ha per protagonista un pastore tedesco ; Il Paul compositore tedesco di Cardillac; Perde il pelo ma non il vizio; Un pelo so cane da caccia inglese; Comprendono Sciro e Scopelo ; Morso da un grosso ragno pelo so; Scorto tra molti; Nel Monopoly c è il corto e lo Stretto; Sottilmente accorto ; Hugo, il creatore di corto Maltese; Il verbo del genero so; L orso nero americano; Genero samente, lautamente; Un nonno di nero ne; Quello scozzese è il Gordon nero focato ; Verso soffocato ; Infocato ... poeticamente; Infocato poeticamente; Cerca nelle Definizioni