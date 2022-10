Un canale tra l Atlantico e il Pacifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un canale tra l Atlantico e il Pacifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PANAMÀ

Significato/Curiosita : Un canale tra l atlantico e il pacifico

il canale di panama è un'opera idraulica artificiale che attraversa l'istmo di panama in america centrale, collegando l'oceano atlantico con l'oceano pacifico...

Vedi panama (disambigua). coordinate: 8°37'n 80°22'w / 8.616667°n 80.366667°w8.616667; -80.366667 panama (pron. /'panama/; desuete le grafie panamá e panamà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

