Un cambio e la 12 verticale è una competizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cambio e la 12 verticale è una competizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GARA

Significato/Curiosita : Un cambio e la 12 verticale e una competizione

Il cambio (o cambio di velocità) è un componente meccanico che ha la funzione di modificare la caratteristica della coppia motrice di un motore, similmente...

gara – nello sport, confronto tra concorrenti individuali o squadre che misura l'abilità dei partecipanti gara – villaggio nel distretto di srikakulam... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cambio; verticale; competizione; Un cambio di direzione; Scambio di battute; Finanzia la manifestazione in cambio di pubblicità; Il pedale che manca alle vetture con cambio automatico; Messe in verticale ; Posto in verticale ; Stefano, l architetto del Bosco verticale di Milano; Lo scorrimento in verticale di un testo sul video; La nuova competizione europea di calcio vinta nel 2019 dal Portogallo; Rende più facile la competizione ; Abbandonare la competizione ; competizione atletica; Cerca nelle Definizioni