Brecht scrisse quella da tre soldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brecht scrisse quella da tre soldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OPERA

Significato/Curiosita : Brecht scrisse quella da tre soldi

L'opera da tre soldi, madre coraggio e i suoi figli, l'anima buona di sezuan, vita di galileo e la resistibile ascesa di arturo ui. bertolt brecht nacque...

Denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. non è un caso che la parola "opera" sia usata...

