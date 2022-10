La Bibbia tradotta in latino da san Girolamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Bibbia tradotta in latino da san Girolamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VULGATA

Significato/Curiosita : La bibbia tradotta in latino da san girolamo

Significati, vedi san girolamo (disambigua). sofronio eusebio girolamo (in latino: sofronius eusebius hieronymus), noto anche come san girolamo, gerolamo o...

Dicitura latina vulgata editio, cioè "edizione per il popolo", che richiama sia l'ampia diffusione che ottenne (in precedenza con vulgata si indicava la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

