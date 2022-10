Bella località ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella località ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LERICI

Significato/Curiosita : Bella localita ligure

Finale ligure (finâ in ligure, finô [fi'n] nella varietà locale, anticamente detto "finaro" dal latino finarium) è un comune italiano di 11 167 abitanti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lerici (disambigua). lérici (lerxi in ligure, lerze nella variante locale) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

La più bella parte della pianta; Il profilo di chi ha una bella linea; Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura; bella varietà di verde; località celebre per uno storico incontro; Amena località in provincia di Foggia; località del Brabante; La località campana in cui nacque Giordano Bruno; La città ligure con il museo Amedeo Lia; La provincia ligure costituita nel 1923; È bagnata dai mari ligure e Tirreno; Spiaggia ligure